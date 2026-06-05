Guerre entre l’Atlético et le Barça sur le mercato

La période estivale se présente comme un grand duel sur le marché des transferts entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. En effet, après l’offre de 100 millions d’euros présentée par le club blaugrana pour Julián Álvarez (26 ans), les Colchoneros ont commencé à s’agacer publiquement. Considérant comme un harcèlement incessant cette proposition envers sa star argentine, le club de la capitale est maintenant confronté à d’autres défis. Comme l’indique Mundo Deportivo, les rivaux ont les mêmes cibles : Bernardo Silva et Marc Cucurella.

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Le milieu de terrain portugais va terminer son contrat à Manchester City. Pour l’Atlético, Silva était donc la cible gratuite, parfaite pour l’intégrer dans l’effectif de Diego Simeone. Et à cet instant, la guerre a été déclarée, car le Barça s’est empressé d’aller sur le dossier. Le joueur de 31 ans prendra sa décision après la Coupe du monde, et ce qui est certain, c’est que les aiguilles tournent. Les chances de se l’offrir en Catalogne sont donc plus élevées. Concernant le latéral de Chelsea, les deux clubs rivaux sont autour. Or, dans ce dossier, ce sont les dirigeants madrilènes qui pourraient avoir le dessus. Alejandro Balde et Jules Koundé sont les titulaires, ce qui laisse une porte ouverte aux Rojiblancos.