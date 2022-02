Le Sporting CP annonce Islam Slimani et Marcus Edwards

Comme nous vous l'annoncions, Islam Slimani (33 ans) terminera la saison au Sporting CP. Les Leões viennent d'officialiser le retour de l'attaquant international algérien, laissé libre par l'Olympique Lyonnais. Il portera le n° 9.

Le Fennec n'est pas le seul à rejoindre le club lisboète. Marcus Edwards, ailier anglais du Vitoria Guimarães, débarque aussi chez les pensionnaires du Estadio Alvalade XXI. Il portera le n° 23.

📂 Sporting CP 2021/2022

└ 📂 Welcome @marcusedwards__

└ 📁 Welcome @slimaniislam



Bem-vindos ao reino do 𝙇𝙚𝙖̃𝙤! 🟢⚪ #EuSouSporting pic.twitter.com/yJMa5H5X6K