Affaire Negreira : Joan Laporta crie au complot !

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a défendu avec passion « la réputation du club » vendredi soir lors du XIVe Congrès des Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta et Melilla qui s’est déroulé dans la municipalité alpujarra d’Órgiva (Grenade). Accompagné des directeurs Antonio Escudero et Josep Ignasi Maciá et du député à la présidence, Enric Masip, le dirigeant barcelonais a ainsi appelé à l’unité, à l’heure où l’UEFA a décidé d’ouvrir une enquête dans le cadre de l’affaire Negreira. «Ils n’ont rien et la seule chose qu’ils ont voulu faire, c’est porter atteinte à notre réputation et à notre honneur. On ne joue pas avec les sentiments du Barça. C’est 123 ans de valeurs, d’engagement, de responsabilité, d’honnêteté et de fair-play, parce que c’est ainsi que nous concevons le football, le sport et la vie», a tout d’abord pesté le boss des Culers avant de crier au complot.

«Je vous demande de maintenir l’unité, l’unité pour défendre notre blason, notre essence, notre modèle de propriété. Le Barça doit toujours appartenir à tous ses membres, à ses supporters et aux fans que nous avons dans le monde entier. La tactique consiste à essayer de nous noyer, de nous écraser, jusqu’à ce que nous cédions, nous n’allons pas leur permettre d’insulter le digne sens du barcelonisme qu’ont tous les Culés, en particulier ceux d’entre vous qui viennent d’Andalousie. Je ne le permettrai pas. Nous allons défendre le Barça jusqu’à la dernière goutte de notre sang. Le Barça sera toujours le vôtre et le sentiment barcelonais ne peut être ni acheté ni vendu. Et il n’est pas non plus sali par les attaques très graves contre notre blason que nous avons vues ces derniers temps et qui n’ont rien à voir avec la réalité. Le Barça a toujours gagné sur le terrain grâce à l’effort, au talent, à la qualité et à l’engagement des joueurs et à aucun moment nous ne sommes entrés dans une dynamique qui ferait croire que nous l’avons fait. Ce qu’ils font est très laid. Ce qu’ils font avec cette campagne de dénigrement de la réputation de notre club n’est pas une coïncidence».

