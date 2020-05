Habib Beye annonce la date de son départ de Canal+

Pour beaucoup, il est le meilleur consultant foot de la télévision. Il faut dire qu’Habib Beye a su s’imposer au fil de ses années à Canal+. Son franc parler, ses opinions tranchées et sa capacité à analyser les matches et les joueurs sont très largement appréciés par les fans de foot. Alors, lorsqu’il a annoncé qu’il prolongeait son bail au sein de la chaine cryptée alors qu’il était pisté par Médiapro, C+ a jubilé.

Mais la joie pourrait être de courte durée. Dans une interview accordée à l’Equipe, l’ancien joueur de l’OM et du PSG annonce déjà la date de la fin de son aventure de consultant à Canal. A l’écouter, dans deux ans, il dira adieu à la télévision pour devenir coach. « Je suis très satisfait de ma carrière. Je n’ai aucun regret, même si elle aurait pu se finir d’une meilleure façon. Elle a duré 14 ans et je ne pourrais pas demander mieux aujourd’hui. On peut toujours se dire : oui, j’aurais pu faire mieux. Mais, sincèrement, si je dois me juger, j’étais un joueur valeureux, déterminé et obsédé par le jeu, un peu à l’image du coach que je serai plus tard, puisque j’ai l’objectif bien précis d’entraîner dans deux ans. » L’ancien international sénégalais, qui a déjà passé ses diplômes d’entraineur, se prépare donc dès 2022 à une troisième carrière après celle de joueur puis de consultant…