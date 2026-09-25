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Équipe de France : Zinedine Zidane a mis fin à un privilège accordé par Deschamps aux joueurs

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Turquie France

Depuis lundi, les joueurs de l’équipe de France apprennent à connaître leur nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane. Le champion du monde 1998 a déjà commencé à installer son cadre et ses nouvelles idées. Sur le terrain, tous les observateurs attendent le match de ce soir face à la Turquie pour voir, entre autres, le retour de Kylian Mbappé sur le flanc gauche de l’attaque.

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En coulisses, ZZ a également imposé plusieurs modifications. La principale concerne le lieu de vie commun à chaque rassemblement : Clairefontaine. Zidane veut sanctuariser le lieu et a mis fin à la présence des médias lors du traditionnel défilé de joueurs à leur arrivée au château. Mais ce n’est pas tout. L’Équipe nous apprend aussi que le nouveau boss des Bleus a refusé l’accès à Clairefontaine aux coiffeurs des joueurs. Désormais, pour se faire tout beau avant de revêtir la tunique bleue, il faudra s’organiser autrement !

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