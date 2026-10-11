OM : Bruno Genesio lâche ses vérités sur la sortie houleuse d’Igor Paixão !

La sortie d’Igor Paixão n’est pas passée inaperçue lors de la rencontre entre Troyes et l’Olympique de Marseille ce dimanche soir (2-0). Remplacé à la 87e minute de jeu, l’ailier phocéen a, en effet, refusé de serrer la main de son entraîneur au moment de quitter la pelouse du Stade de l’Aube. Visiblement mécontent, le Brésilien de 26 ans a logiquement suscité des interrogations sur son attitude et sa relation avec Bruno Genesio, qui n’a guère apprécié le comportement de son joueur.

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Au coup de sifflet final, l’entraîneur marseillais a toutefois tenu à apporter des explications, préférant mettre en avant la situation de son protégé plutôt que d’alimenter la polémique. Pour le technicien de l’OM, Igor Paixão traverse une période durant laquelle il doit retrouver de la sérénité et de la confiance. «Igor a besoin de retrouver la confiance», a notamment expliqué l’ancien coach de l’OL au micro de Ligue 1+.

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Genesio prend la défense de Paixao

Avant d’ajouter : «il était déçu de sortir, peut-être déçu de son match aussi. Ce sont des choses qu’on peut comprendre, dans la frustration et l’énervement. A l’image de l’équipe, Igor a besoin de retrouver de la confiance et il peut compter sur moi pour que je le soutienne». Un message qui traduit la volonté du coach de soutenir son attaquant, alors que ses prestations ne répondent pas encore pleinement aux attentes placées en lui.

Recruté pour apporter de la percussion et de la créativité sur le front offensif, Paixao réalise un début de saison pour le moins contrasté (1 passe décisive, 0 but en 6 apparitions), et ce après un été où il aurait pu quitter la cité phocéenne. Crédité d’un 4 par notre rédaction, l’ancien joueur du Feyenoord espère désormais retrouver de sa superbe sur le terrain et ainsi porter l’OM, désormais 13e du classement, vers un avenir plus radieux…