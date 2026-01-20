Ligue des Champions
LdC : les deux premiers éliminés sont connus
Alors qu’on vient d’assister à la première partie de la 7e journée de la Ligue des Champions 2025/2026, les positions s’affinent au classement et on commence à voir le top 24 se dessiner. Aujourd’hui, deux équipes ont définitivement dit adieu à la qualification.
Balayé 4-1 par le FC Bruges, le Kaïrat Almaty est bon dernier avec un point et ne pourra pas remonter suffisamment au classement. Même son de cloche pour Villarreal qui compte également un point après sa défaite 2-1 contre l’Ajax Amsterdam. L’Eintracht Francfort et le Slavia Prague qui jouent demain peuvent aussi passer à la trappe.
