Roma : un cador italien veut Artem Dovbyk

Le dossier Lorenzo Lucca commence à s’accélérer à Naples. L’attaquant italien suscite un intérêt grandissant du côté du Benfica, avec des premiers contacts jugés positifs entre les différentes parties. Une situation qui pousse déjà le Napoli à se projeter sur le marché des attaquants cet hiver, conscient qu’un départ de l’ancien joueur de l’Udinese vers Lisbonne est une réelle possibilité.

Dans cette optique, le club napolitain étudie sérieusement la piste menant à Artem Dovbyk, d’après Sky Sports. L’attaquant ukrainien de 28 ans fait partie des profils les plus appréciés en interne pour renforcer le secteur offensif, sous la forme d’un prêt. Apprécié à la fois par Antonio Conte et par le directeur sportif Giovanni Manna, Dovbyk se sentirait aujourd’hui en retrait dans le projet de l’AS Roma et pourrait donc être ouvert à un départ.