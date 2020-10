MU : la prédiction pessimiste de Ryan Giggs

Actuellement 15e de Premier League après un début d’exercice pour le moins laborieux, Manchester United s’est tout de même bien repris en Ligue des Champions en battant le Paris Saint-Germain et Leipzig lors de ses deux premières grosses échéances européennes de la saison. Malgré cela, les Red Devils peinent à trouver la bonne formule en championnat. S’ils n’ont certes plus concédé la moindre défaite depuis la déroute à Old Trafford contre Tottenham (1-6) en début de mois, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer ne rassurent pas vraiment. Et ce n’est pas Ryan Giggs qui dira le contraire. Interrogé par Jamie Carragher au cours du podcast The Greatest Game Podcast, l’ancien milieu de terrain gallois a tenu a commenter le début de saisons de son ancienne équipe et ne s’attend à aucun miracle cette saison, ni celle d’après d'ailleurs.

«À 100%, ce pourrait être 10 ou 12 ans. Cela pourrait prendre 15 ou 20 ans avant que vous le sachiez. Surtout si Klopp et Guardiola restent, ils ont les ressources et évidemment les joueurs» a ainsi mentionné l’ancien des Red Devils. Si Manchester United a terminé à la 2e place lors de la saison 2017/2018, Manchester City avait été sacré champion avec pas moins de 17 points d’avance sur son dauphin. Il faudra en faire bien plus pour les joueurs d'Old Trafford s’ils veulent cette fois soulever ce trophée qui les fuis depuis maintenant 2013.