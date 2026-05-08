La presse européenne choquée par les incidents au Real Madrid, Manchester United a ciblé le successeur de Bruno Fernandes

La presse européenne scandalisée par les événements au Real

Après les échauffourées survenues depuis la semaine dernière entre les joueurs du Real, la crise du Real fait la Une dans l’Europe entière. Du côté de la presse catalane, Mundo titre « Vestiaires déchirés » . Dans un vestiaire déjà tendu après de nombreuses tensions internes, cet épisode symbolise la spirale de crise sportive et dirigeante, avec aussi des querelles économiques autour du Bernabéu et du financement du club, laissant un avenir flou autour du club et notamment du poste d’entraîneur et ouvrant de plus en plus la porte à un retour de Mourinho, vu comme le seul par Florentino Pérez capable de sauver le club. À l’étranger, en France, le journal L’Équipe parle aussi d’une « crise avant le Clasico. » Une bagarre entre deux coéquipiers est venue ajouter un peu plus à la crise dans un vestiaire déjà grandement fracturé avant d’aller affronter le Barça dimanche, peut-on lire. En Angleterre, le Daily Mail écrit : « Valverde à l’hôpital après une bagarre avec son coéquipier ». Ces tensions, ajoutées à la bagarre Rüdiger‑Carreras, aux conflits Mbappé‑Vinicius, Mbappé‑Bellingham ou encore aux critiques publiques contre Arbeloa, révèlent un vestiaire fragmenté, gouverné plus par des clans que par une hiérarchie claire.

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Manchester United veut Morgan Rogers pour "l’après-Bruno Fernandes"

À Manchester, Morgan Rogers apparaît bien comme le candidat le plus crédible pour succéder à Bruno Fernandes à long terme à chez les Reds Devils, tout en pouvant aussi renforcer l’aile gauche dès cet été. Le Portugais reste excellent cette saison et s’approche du record de passes décisives en Premier League, mais son avenir demeure incertain à cause d’une clause libératoire et d’un contrat qui peut encore évoluer. United veut le conserver, mais prépare déjà la suite au cas où il partirait après le Mondial ou après la prochaine saison, et Rogers coche les cases grâce à sa polyvalence, sa créativité et son niveau déjà confirmé en Premier League. Aston Villa pourrait être vendeur si cela finance sa propre reconstruction, mais la concurrence est forte et le prix attendu autour de Rogers est élevé, ce qui en ferait un gros dossier de l’été.

Plusieurs clubs s’intéressent à David Alaba

Pour sa dernière danse, David Alaba a été offert aux cadors du championnat italien. Bien parti pour quitter le Real Madrid à l’été 2026, son contrat n’étant pas prolongé, l’Autrichien arrive au bout de son cycle à Madrid, freiné par de graves blessures. Courtisé par plusieurs clubs, dont Milan, le joueur de 33 ans est présenté par les médias italiens comme une vraie opportunité à zéro euro pour le mercato. Le Corriere dello Sport indique qu’il aurait même des touches aux États‑Unis, en Arabie saoudite et à Salzbourg, tandis que son agent regarde aussi du côté de l’AC Milan. Son profil polyvalent, son expérience et son palmarès impressionnant en font une cible attractive, même si son état physique reste le principal point d’interrogation.