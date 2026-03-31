Midtjylland : Franculino continue d’attirer les convoitises

Le retour de Franculino n’a fait que raviver l’intérêt autour de son avenir. L’attaquant de FC Midtjylland a retrouvé les terrains mardi en disputant 30 minutes lors d’un match amical face à Silkeborg IF, conclu sur un score de 1–1. L’international bissau-guinéen de 21 ans n’avait plus joué depuis le 7 décembre 2025 en raison d’une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant 14 matches officiels.

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Malgré cette longue absence, Franculino reste solidement installé en tête du classement des buteurs de la Danish Superliga avec 16 réalisations et figure aussi parmi les joueurs les plus décisifs du championnat. Des performances qui continuent d’attirer l’attention de plusieurs clubs issus des grands championnats européens, notamment en Premier League, Liga, Bundesliga et Serie A, faisant de lui l’un des joueurs les plus convoités de l’effectif du club danois.