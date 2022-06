OM : Pablo Longoria explique le choix Javier Ribalta

Longuement interrogé sur le site officiel du club avant la reprise du groupe professionnel, prévue le 29 juin au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus, Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, s'est notamment confié sur les changements intervenus au cours des dernières semaines. L'un d'entre eux concernait notamment l'arrivée de Javier Ribalta en tant que Directeur du Football du club phocéen. Un choix logique à en croire les propos du boss marseillais.

La suite après cette publicité

«Javier est l’une des personnes qui a le plus de talent dans le milieu du football. Je crois pertinemment à l’incarnation des projets par des dirigeants jeunes qui ont déjà beaucoup d’expériences. Il a démontré depuis plusieurs années déjà, au haut niveau, sa capacité à s’adapter à toutes les évolutions du football. Cette capacité est essentielle pour avoir des résultats, qu’il a obtenu dans les différents championnats pour lesquels il a travaillé. Le travail qu’il a accompli à la Juventus Turin est extraordinaire. Il a su faire preuve de créativité et de persévérance. Javier a toute ma confiance depuis nos premiers échanges sur l’évolution et l’avenir du football. Nous partageons la même vision et nous sommes garants de mettre en place la meilleure stratégie pour le club».