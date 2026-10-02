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UEFA Nations League

Pays-Bas : Wesley Sneijder critique la nomination de Xavi

Par Sasha Nahon
1 min.
Wesley Sneijder avec le maillot oranje @Maxppp

Wesley Sneijder n’est pas convaincu par les conditions ayant permis à Xavi de prendre la tête de la sélection néerlandaise. Sur Ziggo Sport, l’ancien international a surtout dénoncé ce qu’il considère comme une incohérence de la KNVB concernant les diplômes exigés pour devenir entraîneur. « Xavi a obtenu ses licences d’entraîneur A, B et Pro en quatre semaines. Je trouve assez étrange qu’ils aient choisi un sélectionneur qui ne répond pas aux exigences de la Fédération néerlandaise elle-même », a-t-il expliqué. Selon Sneijder, la KNVB imposait jusqu’ici un cursus de plusieurs années et lui avait notamment indiqué qu’un parcours accéléré n’était plus possible en raison des règles de l’UEFA.

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L’ancien milieu de l’Inter assure toutefois ne pas remettre directement en cause les qualités de Xavi, mais plutôt la politique appliquée par la Fédération. Sneijder avait lui-même interrompu sa formation d’entraîneur en 2021 après un désaccord avec la KNVB, à laquelle il réclamait davantage de sur-mesure pour les anciens joueurs de haut niveau. « Je le souhaite à Xavi, et à la KNVB aussi, mais je trouve cela étrange », a-t-il insisté, avant de contester l’argument réglementaire avancé à l’époque : « Ils disent : “C’est décidé par l’UEFA.” Ce n’est pas vrai. »

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