CdM 2026 : la France en sait plus sur son futur adversaire !

Dans cette nuit de jeudi à vendredi, les résultats de la 3e journée dans les groupes E et F ont permis à la France d’en savoir plus sur l’identité de leur futur adversaire. Les Bleus qui défient la Norvège ce vendredi soir à 21h peuvent terminer à la première place en cas de victoire ou nul et à la deuxième position en cas de défaite.

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Ainsi, si les Bleus terminent premiers, ils joueront le 30 juin au MetLife Stadium de New York à 23h. Ils défieront une équipe ayant terminé troisième soit du groupe C (Écosse), du groupe D (Australie ou Paraguay), du groupe F (Suède), du groupe G ou du groupe H. Les statistiques donnent une plus forte probabilité à la Suède pour le moment, mais ce n’est pas définitif. Si la France termine deuxième, elle jouera le 30 juin à l’AT&T Stadium de Dallas contre la Côte d’Ivoire.