OM-Lille : Gennaro Gattuso salue la progression de ses joueurs

Au micro de Canal + après le match nul concédé à domicile face au LOSC (0-0), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso confie sa déception en raison du score de parité, comprenant notamment les quelques sifflets de l’Orange Vélodrome : «on voulait gagner, c’est évident. Je peux comprendre la déception du public d’un point de vue technique et tactique. Le match était bon, Lille est l’une équipe les plus fortes en terme d’effectif, je suis content qu’on n’ait pas encaissé de but. Notre match était parfait techniquement parlant dans ce point de vue. On se trompe trop dans les 30 derniers mètres, on ne joue pas assez verticalement quand il fallait le faire.»

La suite après cette publicité

Néanmoins, le champion du monde 2006 a tenu à revenir sur la prestation collective de son équipe, étant heureux d’assister aux progrès et efforts de ses joueurs depuis son intronisation fin septembre : «je suis assez satisfait car on a affronté une équipe très forte. (…) D’un point de vue d’esprit, nous sommes forts, nous pouvons accepter les sifflets, il faut accepter la réaction du public. Mais il faut être satisfait de ce qu’on a fait. Il ne faut pas oublier que l’adversaire était de qualité. C’est une équipe qui progresse, on aurait pu finir le match bcp moins bien il y a 25 jours. Il ne faut pas oublier, l’état d’esprit était bon. On a les bases pour mieux faire et progresser.»