Le Real Madrid annonce son nouveau coach

C’est la sensation de ce début de soirée. Après de nombreuses semaines durant lesquelles la presse espagnole annonçait que Xabi Alonso disputait son dernier match au Real Madrid en cas de défaite, le couperet a fini par tomber. Suite à la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2), la Casa Blanca et Xabi Alonso ont décidé de prononcer officiellement leur divorce.

La suite après cette publicité

« Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Xabi Alonso aura toujours l’affection et l’admiration de tous les supporters madrilènes car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie », a indiqué le club ibérique.

Arbeloa, comme Zidane

Les Merengues n’ont ensuite pas trainé pour annoncer le nom de son successeur. Sans trop de surprise, il s’agit du coach des jeunes du Real Madrid, Alvaro Arbeloa. Le nom du technicien de 42 ans avait déjà été cité à plusieurs reprises lorsque la situation commençait à devenir très tendue pour Alonso. À l’instar de Zinédine Zidane en 2016, le coach du Real Madrid Castilla va donc avoir la possibilité de prouver sa valeur aux commandes de l’équipe première.

La suite après cette publicité

« Le Real Madrid C. F. annonce qu’Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de l’équipe première. Álvaro Arbeloa était l’entraîneur du Castilla depuis juin 2025 et a mené toute sa carrière d’entraîneur dans le centre de formation du Real Madrid depuis 2020. Il a dirigé l’équipe Infantile A lors de la saison 2020-2021, remportant le championnat, l’équipe Cadette A lors de la saison 2021-2022 et l’équipe Juvénile A de 2022 à 2025. En tant qu’entraîneur de l’équipe Juvenil A, il a remporté le triplé en 2022-2023 (championnat, Coupe du Roi et Coupe des champions) et le championnat lors de la saison 2024-2025. En tant que joueur, Álvaro Arbeloa a fait partie du Real Madrid pendant l’une des périodes les plus fructueuses de son histoire. Il a défendu notre maillot entre 2009 et 2016, lors de 238 matchs officiels. Pendant cette période, il a remporté 8 titres : 2 Coupes d’Europe, 1 Coupe du monde des clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 1 Liga, 2 Coupes du Roi et 1 Supercoupe d’Espagne. Avec l’équipe nationale espagnole, Álvaro Arbeloa a également participé à une période historique, remportant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et deux Euro (2008 et 2012). Il a été sélectionné 56 fois en équipe nationale », indique le communiqué. Arbeloa va devoir remettre sur de bons rails cette équipe madrilène qui peine à convaincre dans le jeu et où les égos semblent avoir pris le dessus.