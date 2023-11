Ligue des Champions : Kylian Mbappé et Luis Enrique envoient un sacré avertissement au PSG

On pensait, à tort, que le PSG avait laissé ses vieux fantômes derrière lui après sa défaite contre Newcastle. La belle victoire contre l’AC Milan il y a deux semaines avait laissé un bon goût dans la bouche. Mais tout est relancé dans ce groupe F après ce nouveau revers sur la pelouse des Rossoneri (2-1). Ce n’est pas tant la défaite qui inquiète mais davantage la manière puisqu’une fois les Milanais devant au tableau d’affichage, les Parisiens n’ont jamais trouvé la solution.

Le club lombard ne permettait aucun espace et pas plus de combinaison. Il y a bien eu cette frappe sur le poteau en fin de match signée Lee (89e), et Dembélé qui aurait pu se retrouver face à Maignan s’il n’avait pas manqué son contrôle (90e+3) mais c’était bien trop peu pour revenir au score. Avant cela, les Milanais ont fait mal dans l’entrejeu, emmenés par un Loftus-Cheek façon char d’assaut et un Rafael Leao déroutant sur son côté. Forcément, ça n’a pas plu à Luis Enrique au micro de RMC Sport.

Kylian Mbappé : «Il a manqué pas mal de choses»

«C’était un match serré, ça aurait pu basculer dans les deux sens, assure tout de même l’Espagnol. On a marqué les premiers mais après ça on n’a pas réussi à contrôler le match. C’était vraiment serré. La bataille du milieu ? Ils ont fait un grand match en face, ils ont une belle équipe, physiquement et techniquement. Ils ont réussi à utiliser leurs espaces en attaque. On a perdu plusieurs fois le contrôle du match, mais on a quand même eu des occasions… Il reste encore deux matchs, on peut progresser.» C’est surtout l’ensemble de la poule F qui est relancée ce soir.

Une seconde défaite en phase de groupes, cela commence à faire beaucoup pour un prétendant à la victoire finale, comme le rappelle Kylian Mbappé en zone mixte. «C’est une 2e défaite à l’extérieur. Il a manqué pas mal de choses. On est déçus, on a essayé de mettre tous les ingrédients, on va essayer de réagir contre Newcastle à la maison. On a essayé de marquer ce deuxième but, c’est eux qui l’ont inscrit, et après c’était trop tard.» Désormais 2e, un point derrière le Borussia mais un point devant son adversaire du soir, le PSG peut au moins se satisfaire d’avoir son destin entre les mains. Mais il n’a plus le droit à l’erreur non plus.