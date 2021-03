PL : Southampton se relance à Sheffield

Southampton plonge au classement depuis plusieurs semaines, après une affreuse série de 9 matches sans victoire (dont 8 défaites) depuis le 4 janvier dernier et un succès acquis face à Liverpool. En déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge Sheffield United, les Saints ont saisi l'occasion pour retrouver la victoire.

Grâce à une penalty de Ward-Prowse en première période et un but d'Adams en seconde, les hommes de Ralf Hasenhüttl l'ont emporté. Sans la moindre incidence au classement de Premier League, puisqu'ils restent 14es, et Sheffield, forcément, dernier.