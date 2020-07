OM : Éric Roy s'exprime au sujet de Pape Gueye

Alors qu’il semblait tout proche de rejoindre la Premier League et la formation anglaise de Watford, le milieu de terrain Pape Gueye (21 ans), qui a disputé 25 matches sous les couleurs havraises cette saison, s’est contre toute attente, engagé en faveur de l’Olympique de Marseille. Un choix qui a du mal à être digéré par les dirigeants des Hornets, et plus particulièrement Éric Roy.

L’ancien entraîneur niçois et désormais directeur sportif du club anglais n’a manqué de réagir à ce sujet dans les colonnes de L'Équipe, lui qui compte bien ne pas en rester là. «On ne va pas communiquer, mais le club va bien sûr faire valoir ses droits», a-t-il mentionné. En dépit d’avoir échoué dans ce dossier important, le directeur sportif français espère donc que l'imbroglio n'en restera pas là, lui qui compte faire valoir les droits de son club et s'attend à voir le club phocéen pénalisé pour son agissement litigieux dans ce transfert.