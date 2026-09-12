PSG : la sortie cash d’Ousmane Dembélé sur son avenir

Ousmane Dembélé vise un second Ballon d’Or. Moins favori que l’an passé où il n’avait que Lamine Yamal pour véritable adversaire, cette fois le Parisien sera confronté à une forte concurrence. Rien qu’au PSG, Khvicha Kvaratskhelia et à un degré moindre Fabian Ruiz postulent. Les Espagnols sont en force car Lamine Yamal et Rodri font eux aussi figurent de grands prétendants pour ce titre. Il ne faudra pas oublier Harry Kane non plus, Kylian Mbappé et Leo Messi qui peuvent légitimement penser au Graal. Rarement la bataille fut aussi indécise. Cela n’empêche pas Dembélé de dormir non plus.

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L’attaquant du PSG a d’autres chats à fouetter, notamment décider de son avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028. Il n’a toujours pas signé un nouvel engagement avec le PSG même si les parties sont proches de conclure (jusqu’en 2030) après plusieurs mois de négociations. Luis Enrique a entretenu le mystère en début de semaine, assurant qu’il « est impossible de garder tous les joueurs. C’est normal d’avoir des joueurs et des entraîneurs qui partent et qui viennent. Mais je reste très tranquille, car nous avons le meilleur directeur sportif et le meilleur président pour valoriser ce qui est le meilleur pour l’équipe. »

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« Si on veut te dire de partir du club, tu vas partir »

L’Asturien, mais aussi Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz viennent tous de prolonger. Et Ousmane Dembélé dans tout ça ? «A-t-on le droit de ne pas prolonger le contrat d’un Ballon d’Or», le questionne France Football. «Tu fais ce que tu veux. Après, c’est à l’entraîneur, au directeur sportif et au président de décider. Tu peux être Ballon d’Or, mais si on ne veut pas te prolonger ou si on veut te dire de partir du club, tu vas partir, mon coco», répond sans détours l’intéressé. Forcément, son statut a changé depuis sa venue au PSG, entre les deux Ligues des Champions, le Ballon d’Or donc.

Pour autant, il affirme ne pas vouloir en profiter pour demander plus de choses à son club. « Non, il faut être raisonnable. » Et maintenir le même niveau d’exigence, si ce n’est plus. Dembélé est attendu au tournant depuis sa récompense de l’an passé. Il est entré dans une autre catégorie de joueur, en témoigne les attentes autour de lui durant la Coupe du Monde, mais aussi au PSG. « Avant de penser à ce trophée individuel, il faut gagner avec l’équipe. Parce que si tu ne fais pas une bonne saison individuellement et collectivement, tu ne vas pas le gagner, ce trophée. » Et justifier sa prolongation.