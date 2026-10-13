PSG : le jardinier star du Parc des Princes sur le départ après 13 ans ?

Selon les informations de L’Équipe, Jonathan Calderwood, le jardinier du Paris Saint-Germain, a été convoqué à un entretien préalable pouvant déboucher sur un licenciement. Recruté en 2013 alors qu’il travaillait à Aston Villa, le Nord-Irlandais avait été élu meilleur jardinier de Premier League en 2009 et 2012. Cette procédure fait suite au report inversé du match contre Rennes lors de la première journée de Ligue 1, la pelouse du Parc des Princes étant jugée impraticable. Le PSG avait alors invoqué les fortes chaleurs estivales pour expliquer cet incident.

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Sanctionné d’une amende de 150 000 euros, le club parisien a récupéré l’organisation du match retour en mars prochain, mais Rennes conteste cette décision et a saisi le CNOSF. Un éventuel retour de la rencontre en Bretagne représenterait un manque à gagner important pour le PSG, qui attend encore l’avis de l’instance olympique avant une décision de la LFP. La direction parisienne aurait également mal vécu la quatrième place de son terrain au classement des pelouses de Ligue 1 la saison dernière, derrière Nice, Metz et Nantes. Contacté par L’Équipe, le club n’a pas souhaité commenter l’affaire.