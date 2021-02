LOSC-Ajax : Christophe Galtier juge le penalty "sévère"

L'exploit était proche au Stade Pierre Mauroy lorsque Timothy Weah a ouvert le score face à l'Ajax Amsterdam jeudi soir. Mais en fin de match, l'équipe nordiste a pris l'eau et a finalement perdu son seizième de finale aller de Ligue Europa (1-2). Interrogé par RMC Sport après la rencontre, Christophe Galtier est notamment revenu sur le penalty accordé au club néerlandais.

«J'ai revu les images mais je trouve que le penalty est très sévère. Mais à partir du moment où il est sifflé, checké, on doit rester concentrés, dans le match, et nous en sommes complétement sortis. C'est une déception, c'est quelque chose que l'on doit vite corriger. En quelques minutes, on se fait sanctionner», a déclaré le technicien des Dogues. Rendez-vous au match retour jeudi prochain (18h55) pour tenter d'inverser la tendance et décrocher la qualification.