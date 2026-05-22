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Ligue 1

Nice : l’Algérie refuse de libérer Hicham Boudaoui pour les barrages

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Hicham Boudaoui @Maxppp

Englué dans une saison galère, l’OGC Nice va jouer sa survie en Ligue 1 lors des barrages face à l’AS Saint-Étienne les 26 et 29 mai prochains. Avant ça, ironie du sort, la formation de Claude Puel va jouer une finale de Coupe de France ce vendredi soir. Mais après, il faudra rapidement se tourner vers les échéances à venir, car cela sera un vrai casse-tête pour composer un groupe compétitif.

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Avec le début des dates FIFA pour la préparation du Mondial, les sélections ne sont pas obligées de laisser à disposition de Nice et l’ASSE les joueurs convoqués. Dans ce sens, Nice pourrait être fortement impacté avec notamment Antoine Mendy, Yehvann Diouf, Hicham Boudaoui, Elye Wahi ou encore Sofiane Diop. Pour les deux premiers cités, le Sénégal a décidé de les laisser à disposition de Nice pour les barrages. Mais à en croire les informations du média arabe Winwin, Vladimir Petkovic et la sélection algérienne ont refusé de libérer Boudaoui pour les barrages. Le sélectionneur des Fennecs a refusé la demande de Nice et réclame son joueur dès le début du stage à savoir le 25 mai. Il estime que le joueur est trop important pour son équipe et qu’il serait déraisonnable de le laisser arriver que début juin avec le groupe. Un choix sportif finalement assez logique puisque la FIFA a donné raison aux sélections dans ce dossier. Mais Nice doit certainement grincer des dents.

Pub. le - MAJ le
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