PSG : les Titis ont conquis à Châteauroux

« Ici, on a tout pour être performant, il y a tout qui est réuni. Je joue avec des top joueurs, je suis dans ma ville. » Voilà ce que lâchait Ismaël Gharbi, des étoiles plein les yeux et le sourire aux lèvres, dans la foulée de la victoire du Paris Saint-Germain à Châteauroux (3-1), synonyme de qualification en 16e de finale de la Coupe de France. Car si les Parisiens ont eu chaud, se sont fait peur et ont été bousculés par une valeureuse équipe de N1, la grande satisfaction de cette soirée au stade Gaston-Petit réside peut-être dans la performance plus que convaincante des Titis parisiens.

Privé de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore de Neymar dans le secteur offensif, mais aussi de Marco Verratti, Renato Sanches au milieu ainsi que de Presnel Kimpembe derrière, Christophe Galtier n’a pas hésité à faire confiance d’entrée à ses jeunes pousses que sont El Chadaille Bitshiabu (17 ans), Warren Zaïre-Emery (16 ans) et Ismaël Gharbi (18 ans). Tout comme leur entraîneur, les jeunes éléments formés au Paris SG ont été bien inspirés et ont posé bien des problèmes à La Berrichonne. Le contraste avec le match des expérimentés Carlos Soler, buteur en fin de partie, et Pablo Sarabia était même saisissant.

Les Titis ont marqué les esprits

Même s’il a dévié la frappe de Thio dans ses propres filets et qu’il est apparu parfois un peu plus fébrile, El Chadaille Bitshiabu a livré une performance appliquée et engagée. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, à qui il est toujours compliqué de chiper le ballon, a encore bluffé tout le monde, se rendant extrêmement disponible avec un gros volume de jeu et une qualité technique remarquable. Enfin, Ismaël Gharbi a affiché toute sa palette technique et son aisance balle au pied, provoquant énormément et étant même récompensé d’une passe décisive, sur l’ouverture du score signée Hugo Ekitike.

« Oui, je suis satisfait et content pour la victoire et la qualif’, ce qui est le plus important, se réjouissait, dans une communication déjà bien maîtrisée, Gharbi au micro de beIN SPORTS, avant d’en dire plus sur son bonheur. D’un point de vue personnel, je suis content d’avoir aidé l’équipe avec cette passe décisive. Il n’y a pas de petit match, Coupe de France ou pas, un match, c’est un match. C’est de la pression positive. Un changement de politique au PSG ? On est content de pouvoir avoir joué aujourd’hui, et ensuite, on verra, on espère avoir de plus en plus de minutes. C’est un plaisir en tout cas de porter ce maillot. Ça fait un an et demi que je suis avec ce groupe pro, c’est normal que j’aie progressé. Comme je dis, avec des top joueurs au quotidien, on ne peut que progresser. »

Zaïre-Emery efface Sakho des tablettes

« C’est une équipe qui nous a posés beaucoup de problèmes, on a tout donné pour remporter le match, lâchait Zaïre-Emery, toujours auprès du nouveau diffuseur de la Coupe de France, lui qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à débuter une rencontre officielle avec le Paris Saint-Germain, devançant le précédent record de Mamadou Sakho (17 ans et 1 jour). Ça fait du bien de faire 90 minutes, mais on va continuer à travailler et probablement, il y aura des autres opportunités », espérait-il ensuite.

De son côté, Christophe Galtier s’est également félicité du rendement de ses jeunes joueurs à Châteauroux. « Je suis très satisfait de nos jeunes, même si El Chadaille est malheureux (sur le but encaissé) », a-t-il sobrement, mais honnêtement raconté à beIN SPORTS. « Le niveau des jeunes ? Il est supérieur à ce que j’ai connu ailleurs. La preuve : le nombre de jeunes issus du PSG dans les clubs européens. C’est aussi ce qui nous a poussés à réduire l’effectif pour que ces jeunes côtoient les membres de l’équipe première », poursuivait-il en conférence de presse, alors qu’Ilyes Housni (17 ans), entré en jeu, a failli participer à la fête en fin de partie.

Une fois son analyse du match délivrée, faisant comprendre qu’il n’avait pas forcément goûté au relâchement de son équipe en première période et au déséquilibre collectif observé sur le pré, le coach du PSG a toutefois glissé une petite phrase qui laisse entendre qu’on pourrait bien ne pas revoir Gharbi & co de si tôt. « Il faut vite que l’on retrouve un groupe conforme au PSG, aux ambitions que l’on a ». Les Titis sont prévenus, à eux de faire encore un peu plus leur trou.