Cousin de Désiré devenu viral sur les réseaux sociaux, Eddy Doué brille loin du PSG

En décembre dernier, ses "highlights" avec le groupe Espoirs du PSG lors de la Premier League International Cup avaient créé un véritable engouement sur les réseaux sociaux. Eddy Doué, cousin de Désiré, n’a finalement pas rejoint le Golden Boy 2025 dans le groupe pro parisien, mais il trace aujourd’hui sa route dans la discrétion. En janvier, le milieu de terrain de 20 ans a ainsi fait le choix de rejoindre l’Estrela Amadora au Portugal.

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Là-bas, le natif de Bangolo (Côte d’Ivoire) a vite dû se fondre dans une équipe en lutte pour sa survie en première division portugaise… et avec réussite. Doué a largement contribué au maintien du club, 15e et sauvé à la différence de buts. «Eddy Doué s’est fait un nom à l’Estrela da Amadora et il est devenu la recrue phare du mercato hivernal. Il est arrivé à Reboleira avec l’étiquette de cousin de Désiré Doué, star du PSG, mais dans l’océan qui sépare les deux joueurs, il y a quelque chose qui les unit : une (énorme) qualité technique », écrivait le quotidien portugais A Bola après son but face à Casa Pia en mars.

Homme du match face au Portugal

Utilisé à 14 reprises en D1 portugaise, Eddy Doué a naturellement attiré les regards fédéraux au fil de prestations de plus en plus convaincantes. Le joueur passé par Dunkerque a même été appelé avec les U20 de la Côte d’Ivoire pour participer au Tournoi Maurice-Revello (anciennement Tournoi de Toulon), et depuis le début de la compétition, l’ex-Parisien fait parler de lui pour ses performances au milieu de terrain.

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Eddy Doué vs Portugal U23



MOTM pic.twitter.com/foYmvh4X3L — PSG Comps (@CompsPSG) June 7, 2026

Ce samedi encore, il a particulièrement brillé face au Portugal (0-0), l’une des plus grosses équipes du tournoi. Auteur de fulgurances ayant enflammé les réseaux sociaux, Doué a été récompensé par le titre d’homme du match, trois jours après s’être offert un superbe but face au Vénézuela (3-1). Il aura encore l’occasion de briller face au Canada ce lundi, et de faire grimper sa cote de popularité. Pour rappel, le PSG dispose d’un pourcentage en cas de futur transfert.