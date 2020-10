Droits TV, Mediapro : Jaume Roures annonce une procédure de conciliation avec la LFP

Présent en conférence de presse ce mercredi, le patron de Mediapro Jaume Roures s'est expliqué sur la décision du diffuseur de la Ligue 1 et Ligue 2 de solliciter le tribunal de commerce de Nanterre. Pour rappel, Mediapro n'a pas honoré le versement de 172 millions d'euros début octobre dans le cadre de l'attribution des droits TV. Le mandataire nommé par le tribunal doit ainsi faire la passerelle entre la LFP et Mediapro pour trouver des solutions financières et juridiques et régler ainsi le litige entre les deux parties.

« Il faut avoir confiance dans le processus de conciliation. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas des solutions. Le contrat est pour durer. Nous avons cette volonté-là. La seule chose que nous demandons, c'est de nous adapter à la situation pour cette saison. Je ne peux pas croire qu'on ne va pas s'en sortir. Nos demandes concernent cette saison impactée par la Covid, » a ainsi confié Roures.