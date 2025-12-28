Serie A : l’Inter domine l’Atalanta et reprend la tête

Dans le cadre de la 17e journée de Serie A, l’Atalanta accueillait l’Inter Milan. Sous pression après la victoire de l’AC Milan plus tôt dans la journée, les Nerazzurri étaient dans l’obligation de s’imposer pour reprendre la tête du championnat. La rencontre a été globalement équilibrée, avec des phases de domination alternées, mais les deux équipes ont longtemps manqué de justesse dans le dernier geste malgré plusieurs situations intéressantes.

Série en cours Plus de statistiques Atalanta V V V D V Inter Milan D V D V V

Il a fallu attendre la 65e minute pour voir le match se débloquer. Sur une action bien menée, Lautaro Martínez a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant l’avantage aux visiteurs. Sérieuse et disciplinée jusqu’au bout, l’Inter a ensuite parfaitement géré son avance pour repartir de Bergame avec trois points précieux. Ce succès permet aux Milanais de reprendre la tête de la Serie A, tandis que l’Atalanta reste bloquée à la 10e place du classement.