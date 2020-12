Al-Sadd : Xavi esquive encore un retour au FC Barcelone

Depuis plusieurs semaines, les candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, multiplient les sorties médiatiques. Et les promesses ne manquent pas. Quand certains affirment avoir l’intention de recruter Neymar, Haaland, ou encore Guardiola, Victor Font a lui conçu son projet autour d’un ancien de la maison. En effet, le nom de l’ancien milieu de terrain catalan et désormais entraîneur d’Al Sadd au Qatar, revient de manière récurrente dans la campagne électorale de Font, qui lui aurait assuré une place sur le banc des Culés ou un poste de responsable en cas d’élection. Une volonté qui ne semble toutefois pas partagée par l’homme de 40 ans.

Au cours d’une lettre dans laquelle il évoque sa vie au Qatar, Xavi a affirmé qu’il comptait profiter au maximum de sa dernière année de contrat avec le club qatari avec qui il ne serait pas contre prolonger d’une saison. «Alors que plus tard, il sera temps de franchir la prochaine étape de ma carrière, pour l'instant, je me concentre sur le fait de profiter de mon temps ici et de profiter au maximum de l'opportunité de jouer un petit rôle dans le voyage passionnant du Qatar jusqu'en 2022», a ainsi conclu le natif de Terrassa. Victor Font va quant à lui devoir revoir ses plans.