PSG : Blaise Matuidi aimerait plus de Français au club

Arrivé au PSG au tout début de l'ère Qatari, Blaise Matuidi a contribué au développement du club de la capitale sur la scène européenne. S'il a connu la terrible désillusion en Ligue des champions face au Barça en 2017, le Champion du monde 2018 a aussi eu du mal à encaisser celle face au Real Madrid cette saison. Mais il demande toujours du temps. «Je demeure un grand fan du PSG. Comme tout le monde, j’y croyais. Il y a, chaque saison, énormément d’attente autour du club, à juste titre d’ailleurs au regard des investissements consentis depuis des années. De très grands noms ont rejoint le PSG. Après, je l’ai souvent expliqué, il faut du temps. (...) Il y a parfois eu, aussi, un manque de réussite. Mais pour autant, le PSG est-il, aujourd’hui, au-dessus du Real ou du Bayern ? C’est la question à se poser. Agit-on pour que ça soit le cas ? Je ne sais pas. J’ai ces interrogations. Il y a peut-être des choses à revoir», a-t-il expliqué dans un entretien pour Le Parisien.

L'ancien milieu de la Juventus a ensuite proposé des axes d'amélioration au PSG. «Il pourrait, peut-être, y avoir davantage de joueurs représentant réellement le club. Quand on revisite les meilleures années du Real ou du Barça, on retrouve 5 ou 6 joueurs espagnols. Cette base-là me semble importante pour permettre au PSG de s’installer parmi les très, très grands. Les dirigeants sont assez intelligents pour savoir ce qu’il convient de faire. Aujourd’hui, on doit quand même se réjouir de ce qu’est devenu le PSG. Pour être arrivé au début de l’ère qatarienne (2011), je mesure mieux le chemin parcouru. Il aurait été difficilement envisageable, voici encore quelques années, d’imaginer Mbappé, Messi et Neymar réunis sous le maillot parisien.»