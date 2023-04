Getafe-FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone affronte Getafe ce dimanche à 16h15 dans le cadre de la 29e journée de la Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avec 10 points d’avance sur le Real Madrid, qui compte un match en plus, les hommes de Xavi doivent s’imposer contre le club madrilène pour garder son avance et se rapprocher encore un peu plus de leur 27e titre de champion d’Espagne. Ils restent actuellement sur un match nul contre Girona (0-0).

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec une défense composée de Sergi Roberto, Koundé, Araujo et Baldé. Le meilleur buteur de la Liga, Robert Lewandowski est aligné en attaque aux côtés de Raphinha et Jordi Alba, positionné comme ailier gauche pour ce match.

Les compositions officielles :

Getafe : Soria – Iglesias, Djene, Duarte, Alderete, Damian – Maksimovic, Milla – Mayoral, Unal, Munir.

FC Barcelone : Ter Stegen – S. Roberto, Koundé, Araujo, Baldé – Gavi, Busquets, Kessié – Raphinha, Lewandowski, Alba.