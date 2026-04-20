Nantes : Vahid Halilhodzic nie toute insulte envers l’arbitre

Fou furieux après l’expulsion de son joueur Dehmaine Tabibou, Vahid Halilhodzic s’en était pris aux arbitres du match. Expulsé à son tour, le coach du FC Nantes risque une lourde suspension et donc de ne pas pouvoir diriger les cinq derniers matches de Ligue 1 de la saison des Canaris. Ce lundi, le Bosnien est sorti du silence pour se défendre. Il nie avoir insulté l’arbitre.

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«Je n’ai jamais insulté. J’ai bougé, à gauche, à droite, mais je n’ai jamais insulté ni menacé. Je n’ai peur de rien, moi, je n’ai jamais insulté personne. J’ai été expulsé une seule fois, avec le PSG, j’avais pris deux mois. Je lui ai juste demandé de venir m’expliquer pourquoi et il (l’arbitre central) n’est pas venu. Je mérite un peu de respect et mon équipe aussi. Mais je n’ai jamais insulté. Menacé qui ? Quoi ? C’est incroyable, ça. Regardez les images, ça se voit à la télévision. S’ils trouvent une insulte, qu’ils me suspendent cinquante ans», a-t-il déclaré à L’Équipe.