Serie A : Olivier Giroud offre la victoire à l'AC Milan contre la Spezia

C'était l'affiche du soir en Italie : l'AC Milan voulait se rattraper de son faux-pas du weekend dernier contre le Torino, en accueillant la Spezia au stade de San Siro, lors de la 13ème journée de la Serie A. Le match a commencé sur un rythme intense avec deux grosses occasions rapides pour les locaux : d'abord une belle reprise de Fikayo Tomori arrêtée brillamment par Bartłomiej Drągowski (14e). Le gardien polonais s'est ensuite redéployé pour repousser la frappe de Rade Krunić sur la barre transversale (16e). Alors qu'il s'est fait une frayeur en se faisant soigner pour une douleur à la cuisse, Théo Hernandez est finalement bien resté sur la pelouse et a même ouvert le score pour son équipe avec un contrôle de la poitrine et une volée au second poteau sur un long centre de Ismaël Bennacer (21e). Au tour de Rafael Leão ensuite de voir sa tentative s'échouer sur la barre du Polonais (45e+4). A la pause, les joueurs de Stefano Pioli, qui a prolongé son contrat la semaine dernière, ont déroulé leur football, terminant ce premier acte avec 15 tirs tentés dont sept cadrés. Drągowski n'avait déjà réalisé pas moins de cinq parades quand l'arbitre de la rencontre Monsieur Michael Fabbri a sifflé la mi-temps.

En seconde période, le Diavolo lombard s'est procuré quelques opportunités pour doubler la mise, notamment avec Divock Origi (50e) mais sans véritable succès face à un Drągowski toujours sérieux. Contre toute attente, après un petit sursaut d'orgueil, Daniel Maldini est venu égaliser pour la Spezia avec un sublime frappe enroulée en lucarne. Le fils de Paolo, petit-fils de Cesare, prêté par les Rossoneri cette saison, a relancé la rencontre dans l'antre mythique de sa famille (59e). Peu de temps après, Sandro Tonali, entré en jeu à la pause, a cru redonner l'avantage à son équipe d'une frappe surpuissante imparable (64e) mais l'arbitre l'a refusé avec l'aide de la VAR pour une faute au départ de l'action. Après plusieurs minutes où le Milan poussait, Olivier Giroud s'est illustré avec une reprise de volée aérienne inspirée au second poteau, dans les dernières secondes pour offrir la victoire à son équipe (89e). Sur la célébration, le Français s'est pris un second jaune synonyme d'exclusion : un geste volontaire à l'approche du Mondial au Qatar ? Au classement, les Milanais conservent leur trône de dauphin du Napoli avec une solide 2ème place. Les Aquilotti scrutent encore la zone rouge en restant à la 16ème position. Le championnat italien jouera aussi en milieu de semaine prochaine. L'AC Milan se déplacera chez le promu de la Cremonese mardi soir, tandis que la Spezia accueillera l'Udinese dans le cadre de la 14ème journée de Serie A.