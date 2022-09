PSG : la déclaration d'amour de Luis Campos à Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Christophe Galtier a plutôt bien entamé son aventure au PSG. En 10 rencontres officielles, le club de la capitale l'a emporté 9 fois pour un match nul, inscrivant au passage 34 buts. Difficile de faire mieux, même si les deux dernières sorties contre Brest et le Maccabi Haïfa ont laissé quelques interrogations. L'entraîneur garde évidemment la confiance de son club et notamment de Luis Campos, le directeur du football de l'institution qui a expliqué pourquoi il avait pensé à Galtier pour mener ce projet sur les ondes de RMC. «On a commencé à penser à construire une équipe. C'est quelqu'un qui est toujours ouvert à trouver les bonnes décisions pour l'équipe. C'est un truc que j'aime beaucoup chez Christophe Galtier. Les clubs qui ont gagné quelque chose d'important ont joué comme une équipe.»

Il retrace également les premières semaines de leur duo. «C'est toujours très important de comprendre le contexte. Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai faite, c'est appeler Christophe Galtier, avant même d'appeler ma femme et ma mère. Je connais ses valeurs, ses capacités, ce qu'il peut apporter. On peut faire un travail ensemble. On a une grande mission. Quand le directeur sportif est bien associé à l'entraîneur, on gagne beaucoup de temps. Dans un club comme ça, il faut gagner vite. Et pour gagner vite, il faut avoir les personnes correctes proches de nous. Je me suis toujours bien entendu avec Christophe Galtier. C'est lui que j'ai appelé en premier après mon rendez-vous avec le président.»

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur une victoire 3-1 du PSG contre l’OL pour tenter de remporter 1 050 € (cote à 10,50). (cotes soumises à variation)