Mourad Boudjellal ne regrette pas le non-rachat de l’OM en 2020

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le président de Hyères 83 FC (pensionnaire de National 2, quatrième échelon) Mourad Boudjellal ne regrette pas que l’affaire concernant le rachat de l’Olympique de Marseille ne se soit bouclée à l’été 2020, estimant que le projet l’aurait dépassé : « je n’ai pas été bon, mais je me fous de mon image, a-t-il ajouté. Même Picasso faisait des brouillons. (…) Tant mieux que ça ne se soit pas fait avec l’OM. C’était trop gros pour démarrer. Je pense que je me serais lamentablement planté. Et que j’aurais été chassé de Marseille avec le goudron et les plumes. »

L’homme d’affaires de 62 ans a même avoué ne pas avoir voulu, au départ, racheter le club olympien, que son club de N2 affrontera samedi prochain en 32e de finale de Coupe de France : « dans cette histoire, je me suis laissé séduire, c’était excitant. Je n’ai jamais voulu racheter l’OM, mais Ajroudi (Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d’affaires tunisien fortuné), lui, avait peut-être les moyens ou les investisseurs pour. Sauf qu’il voulait juste faire un aller-retour. Et surtout, il a menti car il n’a jamais eu de contact avec McCourt, alors qu’il me l’assurait. La médiatisation l’a rendu fou. »

