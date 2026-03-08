Nantes : Ahmed Kantari est déjà en grand danger !

Le FC Nantes n’y arrive toujours pas. Encore défaits par Angers ce week-end en championnat (0-1), les Canaris s’enfoncent dans une terrible crise. Pour autant, Ahmed Kantari refusait de s’inquiéter après la nouvelle déconvenue de ses troupes. « Il y a de la frustration forcément et de la déception. Mais c’est encore un long chemin où il va falloir être solide nerveusement et mentalement. On n’a pas été dépassé par cette équipe d’Angers. Aujourd’hui, c’est que la pièce n’a pas basculé du bon côté. On va travailler pendant 15 jours et revenir plus forts ».

La suite après cette publicité

Oui, mais voilà, selon les dernières informations d’Ouest France, l’avenir de l’actuel coach du FCN est plus que jamais menacé. Selon le média local, son départ devrait même être acté dès que les dirigeants auront trouvé son remplaçant. À suivre…