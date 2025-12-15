La Direction de l’arbitrage de la FFF contredit l’arbitre d’OM-Monaco !

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a remporté une victoire importante contre l’AS Monaco, au Vélodrome, permettant aux Phocéens de conserver leur troisième place avant les fêtes de fin d’année. Un succès obtenu grâce à un but de Mason Greenwood, mais qui a fait énormément débat, notamment après le but de Lamine Camara, finalement refusé à cause d’un placement de Folarin Balogun, en étant en position de hors-jeu. Ce qui avait provoqué une grosse colère dans les rangs monégasques à l’issue de la rencontre.

«On a regardé les images du but refusé dans le vestiaire et même nous, jusqu’à présent, on ne comprend pas. On n’y peut rien, ce sont les arbitres qui décident», avait déclaré le milieu de terrain après son but refusé, mettant en avant l’incompréhension du vestiaire. Ce lundi, les Monégasques peuvent avoir de quoi s’agacer, puisque la Direction de l’arbitrage de la FFF a, plus ou moins, donné tort à François Letexier. Dans son communiqué, elle indique «que l’arbitre assistant décide alors de lever son drapeau car il considère que l’attaquant n°9 a impacté la capacité du défenseur marseillais n°21 à jouer le ballon au départ de l’action», sur le but refusé à la 51e minute.

Pas une "erreur manifeste", selon la DTN

Dans son analyse, la DTN explique que cette situation «relève d’une "zone grise" dans la mesure où plusieurs critères d’interprétation existent», en précisant qu’au vu du placement des joueurs, «il n’est pas clairement erroné d’estimer que la position de ce dernier a influencé la capacité du défenseur à jouer le ballon. Ainsi, la décision d’annuler le but peut ne pas être considérée comme une "erreur manifeste" au sens du protocole de l’assistance vidéo, même si celle d’accorder le but aurait également pu être naturellement envisagée». Pour rappel, le VAR n’est censé intervenir qu’en cas d’erreur manifeste.

Autre action évoquée : un tir de l’attaquant Mason Greenwood à l’entrée de la surface contré par deux joueurs monégasques dont la main de Mohamed Salisu dans la surface. L’arbitre, qui a laissé le jeu se poursuivre après avoir consulté la VAR a pris la bonne décision, d’après la DTN. Le possible contact entre le ballon et la main du défenseur n°22 dans une position illicite a été correctement analysé (…) Étant dans l’impossibilité d’affirmer l’existence de ce contact en excluant le moindre doute, l’arbitre vidéo a décidé à juste titre de ne pas intervenir davantage»*.