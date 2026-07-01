Coupe du Monde 2026 : Tuchel ne veut pas rêver trop grand pour l’Angleterre

Alors que l’Angleterre va croiser le fer avec la RD Congo en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, Thomas Tuchel a appelé à la prudence en soulignant les nombreuses surprises et rencontres très disputées observées depuis le début de la phase à élimination directe. En conférence de presse, le sélectionneur anglais estime que les écarts entre les équipes sont minimes dans ce Mondial, où plusieurs favoris ont dû batailler jusqu’aux prolongations ou aux tirs au but pour poursuivre leur route.

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« Ce que cela me montre… Le Canada a trouvé le but de la victoire dans le temps additionnel, le Maroc a égalisé dans le temps additionnel, puis le match est allé jusqu’au bout. L’Allemagne est allée jusqu’aux tirs au but. Je pense que ça peut nous rassurer d’une certaine manière. Tout se joue à peu de choses. Ce sont des matchs serrés et ça nous aide à ne pas avoir d’attentes démesurées et à remettre les choses dans leur contexte, compte tenu de ce qui s’est passé lors de cette Coupe du Monde », a-t-il préféré rappeler calmement avant le choc ce mercredi soir contre la RDC.