Le Havre - PSG : les compositions sont là

Pour son premier match depuis quatre mois et la rencontre de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain affronte Le Havre lors d'un amical. Les Franciliens s'organisent dans une composition assez classique en 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts. Le portier peut compter sur Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Mitchell Bakker en défense. Ce dernier profite des forfaits de Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Ander Herrera et Leandro Paredes composent le double pivot alors que Neymar et Angel Di Maria prennent les couloirs. Enfin, Kylian Mbappé et Mauro Icardi sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Le Havre s'aligne avec Mathieu Gorgelin dans les buts. Woyo Coulibaly, Fernand Mayembo, Ertugrul Ersoy et Ayman Ben Mohamed le devancent. Aligné en sentinelle, Victor Lekhal est accompagné par Jean-Pascal Fontaine et Romain Basque. Himad Abdelli, Josué Casimir et Alexandre Bonnet forment la ligne d'attaque pour la première période.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Di Maria, Herrera, Paredes, Neymar - Mbappé, Icardi

Le Havre (1re période) : Gorgelin - W.Coulibaly, Mayembo, Ersoy, Ben Mohamed - Fontaine, Lekhal, Basque - Abdelli, Casimir, Bonnet

Le Havre (2e période) : Y.Fofana - Gibaud, Sanganté, Meras, Y.Coulibaly - M.Fofana, Mbemba, Ba - Cornette, Thiaré, Mahmoud.