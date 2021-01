Manuel Locatelli nouvelle priorité de Manchester City dans l'entrejeu

La suite après cette publicité

«Nous avons tant de joueurs de qualité, et si nous n'atteignons pas un résultat incroyable comme l'Europe, les joueurs comme Domenico Berardi, Jérémie Boga et Manuel Locatelli, qui ambitionnent de jouer ce genre de compétitions, voudront partir». Roberto De Zerbi, entraîneur de Sassuolo, ambitionne une qualification européenne en fin de saison pour conserver quelques uns de ses meilleurs éléments. Des éléments très courtisés.

Manuel Locatelli (23 ans), son milieu de terrain, brillant depuis deux saisons et demie (78 apparitions en Serie A, 4 buts). est notamment annoncé dans le viseur de la Juventus. Fabio Paratici, directeur sportif bianconero, a même été obligé de répondre à des questions à son sujet au micro de Sky Sport le week-end passé. «Il est très fort, mais il appartient à Sassuolo. Il y a tellement de très bons joueurs partout autour du monde, si nous devions parler de tous les joueurs, nous en aurions pour 3-4 heures», a-t-il botté en touche.

Guardiola l'adore

Les Turinois ne sont d'ailleurs pas les seuls à surveiller l'ancien pensionnaire de l'AC Milan. Le Daily Mail nous apprend ce mercredi que Manchester City serait également tombé sous le charme de l'international transalpin (6 capes). Pep Guardiola verrait en lui une option de choix pour régénérer son entrejeu, avec un Fernandinho (35 ans) en fin de contrat et le duo Ilkay Gundogan (30 ans) - Kevin De Bruyne (29 ans) qui a parfois besoin de souffler.

Les Citizens savent en tout cas à quoi s'en tenir s'ils veulent aller plus loin pour le natif de Lecco cet été. Sassuolo, fort d'un contrat le liant à l'Azzurro jusqu'en juin 2023, demande plus de 30 M€ pour le lâcher. Et s'il continue à briller, que la Juve est toujours au rendez-vous et que l'AC Milan confirme qu'il souhaite le faire revenir au bercail, la note risque encore de grimper.