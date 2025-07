L’OL aurait bien financé les transferts et le train de vie XXL de Botafogo !

L’Olympique Lyonnais joue très gros jeudi. Après l’annonce de sa relégation administrative en deuxième division par la DNCG, l’écurie rhodanienne passe en appel jeudi pour convaincre le gendarme du football français qu’elle a les épaules pour évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Un rendez-vous pour lequel l’OL doit d’ailleurs trouver 200 millions d’euros : 100 millions d’euros à injecter dans les comptes immédiatement, ainsi que 100 millions d’euros supplémentaires à garantir pour le reste de la saison. Et ce alors qu’il vient de recevoir une grosse amende de la part de l’UEFA.

Un dossier très compliqué à gérer pour la nouvelle présidente Michele Kang, qui compte sur une collaboration des autres investisseurs pour atteindre les premiers 100 millions d’euros, ainsi que sur de possibles ventes, comme celle de Lucas Perri, très convoité en Angleterre et ailleurs. C’est ce qu’indique L’Equipe ce lundi, ajoutant qu’ARES pourrait se charger des autres 100 millions d’euros.

54 joueurs sous contrat la saison dernière

Mais surtout, le média fait de nouvelles révélations sur la gestion scabreuse de l’OL et du groupe Eagle de façon générale par John Textor. Même si certains s’en doutaient déjà, l’homme d’affaires américain pourrait bien avoir financé les succès de Botafogo grâce à l’argent lyonnais. Trois transferts sont ainsi dans le viseur. Celui d’Igor Jesus, passé d’Al-Shabab à Botafogo gratuitement à l’été 2024, de Jair Cunha recruté à Santos pour 12 millions d’euros cet hiver et de Luiz Henrique, arraché au Betis pour 16 millions d’euros à l’hiver 2024 et parti au Zenit depuis.

Des droits économiques qui s’élèveraient à 91,7 millions d’euros au total selon le journal, sachant qu’en plus de ça, Textor aurait fait usage d’affacturage, une technique qui permet à une entreprise de vendre ses factures à une autre entreprise pour avoir de l’argent tout de suite au lieu d’attendre que ses clients paient. Et c’est évidemment l’OL qui a été lésé dans l’histoire. Le média souligne aussi que le club aurait eu 54 joueurs salariés sous contrat cette saison, une somme énorme et qui ne correspond clairement pas à l’effectif réel lyonnais. Qui sont donc tous ces joueurs ? Seul John Textor le sait…