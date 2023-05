OM : la déclaration ambiguë d’Eric Bailly sur son avenir

La saison 2022-2023 arrive bientôt à son terme. La 38ème et dernière journée de Ligue 1 se déroulera d’ailleurs le weekend prochain. Si le podium est déjà connu, plusieurs places restent encore être déterminées. L’Olympique de Marseille se rendra notamment à Ajaccio pour finir la saison en beauté malgré une troisième place derrière le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Avant même cette dernière rencontre, Eric Bailly a fait une déclaration ambiguë concernant son avenir sur son compte Instagram.

«Je tiens à remercier les supporteurs pour leur soutien, envers l’équipe et moi-même. Malheureusement, nous finissons sur une défaite à domicile. Cette saison a été magnifique pour moi à Marseille, dans un club incroyable. Merci à mes coéquipiers, au staff technique et médical, qui ont pris soin de moi et m’ont fait me sentir comme chez moi. Allez l’OM !», a notamment écrit le défenseur olympien prêté par Manchester United. Ce message pourrait en effet être interprété comme un au revoir avant de repartir en Angleterre. Affaire à suivre donc…

