Toulouse prolonge Rasmus Nicolaisen

Rasmus Nicolaisen rempile. Arrivé en 2021 à Toulouse - avec qui il avait terminé champion de Ligue 2 l’année suivante puis vainqueur de la Coupe de France un an plus tard - le défenseur danois de 29 ans a prolongé son contrat chez les Violets. Celui qui a disputé 35 matchs pour 1 but cette saison est désormais lié à Toulouse jusqu’en 2029.

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«Le Toulouse Football Club est ravi d’annoncer la prolongation de contrat de son capitaine Rasmus Nicolaisen jusqu’en 2029. Pilier du groupe, le défenseur central danois poursuit son histoire avec le club, confirmant son attachement aux couleurs toulousaines », indique Toulouse dans un communiqué.