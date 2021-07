Lille : les premiers mots de Jocelyn Gourvennec

À la surprise générale, Lille a donc misé sur Jocelyn Gourvennec pour pallier le départ de Christophe Galtier à Nice. Sans club depuis mai 2019, le technicien breton est un pari osé pour les Nordistes qui doivent disputer la Ligue des Champions. De retour sur un banc de Ligue 1, l’ancien consultant de Canal+ a livré ses premières impressions.

« Je suis très heureux de rejoindre un grand club qui vient d’être champion. Le LOSC, c’est un club qui a gagné des titres de manière assez régulière. L’équipe de l’année dernière a fait plaisir à tout le monde parce qu’elle était régulière. (…) Il y a vraiment un superbe outil de travail. (…) J’ai rencontré le président, on a très bien parlé, c’était très intéressant. On a parlé foot, on a parlé vrai, management, état d’esprit général. Ça m’a beaucoup plu. On s’est donné un petit moment pour continuer à discuter et on a fini par conclure aujourd’hui. Je suis très heureux que ça se termine par une signature », a-t-il déclaré sur le site officiel des Dogues.