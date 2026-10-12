Rennes-Auxerre : Franck Haise a poussé une énorme gueulante à la mi-temps

Après une première période insuffisante face à Auxerre, Rennes a finalement renversé la situation pour s’imposer largement (4-1) lors de la 6e journée de Ligue 1. Mécontent du manque d’intensité et des largesses défensives de son équipe, Franck Haise n’a pas caché sa colère dans le vestiaire à la pause. Estéban Lepaul avait pourtant ouvert le score, mais l’AJA a su profiter des espaces laissés par les Bretons et aurait même pu prendre l’avantage sans plusieurs interventions de Brice Samba. « Ça faisait un petit moment que je n’étais pas monté dans les tours comme ça… On a d’abord passé cinq-six images en vidéo, il y a eu la partie visuelle, mais il fallait aussi la partie vocale », a reconnu le technicien rennais.

La suite après cette publicité

Le message a visiblement porté ses fruits après la reprise. Rennes a retrouvé davantage d’agressivité et de maîtrise, notamment à partir du deuxième but d’Adrien Thomasson à la 53e minute, tandis que les entrées de Djaoui Cissé et Boulaye Dia ont apporté un nouvel élan au collectif. Haise a ainsi pu constater une réaction nette de son groupe. De son côté, Boulaye Dia confirmait les propos de Haise : « on s’est fait remonter les bretelles. Il a crié, je ne me souviens plus exactement de tous les mots, mais c’était de dire qu’on joue notre jeu, qu’on tente, que techniquement on soit supérieurs, et c’est ce qu’on a fait en deuxième période ». Après la lourde défaite contre Lyon (0-4) avant la trêve internationale, ce succès constitue un rebond important pour les Rennais, qui devront désormais confirmer cette dynamique et corriger les erreurs observées en première période.