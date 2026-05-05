Real Madrid : la colère noire de Florentino Pérez contre Kylian Mbappé

Le Real Madrid doit vendre Kylian Mbappé. Voilà ce qu’on pouvait entre du côté de l’émission pro-madrilène El Chiringuito lundi soir, ainsi que du côté de nombreux supporters madrilènes depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Très critiqué à cause de l’épisode de sa blessure au genou et des prestations décevantes dans les gros matches, l’international français a tout de même convaincu avec un bilan statistique de 41 buts en 41 matches cette saison. Mais cela ne suffit plus pour les Madrilènes, lassé par le comportement du tricolore.

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Sa récente escapade à Cagliari alors qu’il se remettait de sa dernière blessure, l’a de nouveau placé sous les feux des critiques au sein même du Real Madrid rapporte Marca. Car au-delà des blessures, Kylian Mbappé ne se serait pas vraiment intégré au Real Madrid. Certains comportements controversés du joueur n’ont pas été bien perçus dans le vestiaire et la lutte d’influence entre Vinicius et Mbappé penche clairement en faveur du Brésilien, notamment après la prestation aboutie contre l’Espanyol Barcelone.

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Le comportement de Kylian Mbappé agace en interne

Du staff technique jusqu’au vestiaire, le Real Madrid serait beaucoup moins engagé auprès du Français depuis plusieurs mois. «Chaque joueur fait ce qu’il juge approprié pendant son temps libre, et je ne peux pas intervenir», a souligné Arbeloa après la victoire contre l’Espanyol. De quoi laisser penser qu’un climat de tension se crée autour du comportement de l’attaquant français, jugé peu impliqué au sein de l’équipe. Et cela n’a évidemment pas échappé à Florentino Pérez, mécontent de l’attitude du Français d’après Sport.

Kylian Mbappé bénéficie-t-il de trop de passe-droits au Real Madrid ? Totalement et c'est ce qui est en train de fracturer le vestiaire ! Pas du tout, c'est une superstar mondiale, ce traitement est logique Peu importe, on lui demande juste de marquer des buts Partage ta réponse Génération de l'image en cours

En effet, le président merengue serait très contrarié par la situation du club et surtout par l’attitude de Mbappé, qui comptait sur lui comme leader du projet, au point de lui donner un rôle central au détriment d’autres joueurs comme Vinicius Jr. Florentino Pérez aurait exigé que Kylian Mbappé soit présent pour le Clasico contre le FC Barcelone, dimanche prochain et aurait demandé des examens médicaux pour vérifier s’il peut jouer, montrant qu’il veut reprendre le contrôle de la situation. Un séjour en Italie qui coûte cher au capitaine des Bleus.