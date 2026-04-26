Inter : Marotta réagit à la nouvelle polémique des arbitres italiens

À la veille du déplacement de l’Inter sur la pelouse du Torino, dans un climat lourd de tensions et de soupçons, le président nerazzurro, Giuseppe Marotta, a pris la parole sur Sky Sport pour réagir au scandale qui secoue actuellement le calcio. L’enquête visant Gianluca Rocchi pour complicité présumée de fraude sportive, en lien avec des désignations arbitrales controversées, a placé le club milanais au centre d’une tempête médiatique et judiciaire. Dans ce contexte brûlant, Marotta s’est exprimé avec gravité, cherchant à défendre l’intégrité de son institution tout en reconnaissant la nécessité de faire toute la lumière sur une affaire qui fragilise encore un peu plus l’image du football italien.

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«Nous apprenons tout par la presse, et tout est surprenant. Aucun de nos arbitres n’est populaire ou impopulaire ; nous avons agi avec la plus grande intégrité. C’est important et cela devrait rassurer tout le monde. L’année dernière, nous avons subi des décisions défavorables, même confirmées par les instances arbitrales, comme par exemple lors du match Inter-Roma, où nous n’avons pas obtenu de penalty. Je suis convaincu qu’Inter est innocent et le restera. La conversation d’avant le derby de la Coupe d’Italie ? Je suis surpris et je ne souhaite pas m’étendre sur le sujet. Ce que je peux dire, c’est que je tiens à rassurer les supporters. Des répercussions ? Nous restons calmes et confiants en notre intégrité».