Bundesliga : Fribourg stoppe la série de Cologne

On dispute la 32e journée de Bundesliga en Allemagne ce weekend. Au lendemain du neuvième sacre consécutif du FC Bayern, le FC Cologne (17e) accueillait Fribourg (10e) au RheinEnergieStadion. En poste depuis un mois, Friedhelm Funkel cherchait à emmener Cologne vers un 3e succès de rang, pour sortir de la zone rouge. Mais c'est Fribourg qui s'est imposé (1-4), au terme d'un match qui aurait pu être renversant.

Niels Petersen (0-1, 18e) et Ermedin Demirovic (0-2, 20e) avaient donné deux longueurs d'avance à Fribourg après seulement 20 minutes de jeu. Dans le deuxième acte, Sebastian Andersson avait réduit l'écart (1-2, 50e), avant que Cologne n'obtienne un penalty. Mais Ondrej Duda manquait la cible (62e). Alors que Cologne poussait pour égaliser (but refusé par la VAR), Fribourg enfonçait le clou par Vincenzo Grifo (90e+3) et Jonathan Schmid (90e+6). A deux journées de la fin, Cologne reste relégable.

Le classement de Bundesliga.