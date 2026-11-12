Ligue des Nations : première défaite des Bleus de Zinédine Zidane face à une Italie renversante

Un retour aux sources pour le 5e match de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, dans un stade de San Siro qui avait vu ses débuts en tant que joueur de la Juventus Turin, il y a trente ans. Mais c’est surtout l’envie de poursuivre le travail entamé lors d’un premier rassemblement séduisant qui motivait Zizou pour cet Italie-France, 5e journée de la Ligue des Nations. Face à un adversaire qui avait ramené le match nul du Stade de France, les Bleus ont très bien entamé la rencontre, malgré une pluie permanente et une pelouse dans un état déplorable. Avec un Barcola positionné en numéro 9 et un trio Da Cunha-Rabiot-Cherki dans l’entrejeu, ils étouffaient de pâles Italiens et se procuraient les premières occasions.

La suite après cette publicité

Donnarumma s’employait sur une tête de Rabiot, de près (9e), avant de sombrer en envoyant une relance, au pied, directement dans ceux de Michael Olise, qui prenaient un malin plaisir à éliminer Bastoni avant d’ajuster Donnarumma (0-1, 11e). Grâce à un pressing de nouveau très intéressant, les hommes de Zidane ne laissaient pas grand-chose à leurs hôtes, qui exploitaient quand même idéalement une rare opportunité. Cambiaghi débordait Gusto et centrait fort au premier poteau pour Pio Esposito, plus vif que la défense française pour tromper Maignan (1-1, 26e). Ce qui avait le don de réveiller les joueurs de Mancini, et San Siro.

L’Italie a renversé les Bleus

Barcola trouvait le poteau, à la 35e minute, sur une belle frappe enroulée, mais l’équipe de France rentrait aux vestiaires sur le score de 1-1. Au retour des vestiaires, Malo Gusto gagnait son premier duel de la soirée face à Cambiaghi mais ne passait pas loin de la sanction pour un tirage de maillot dans sa surface. Les Bleus accéléraient de nouveau et s’offraient, grâce à leur pressing, une superbe occasion que Cherki gâchait en refusant de vite tirer (51e). Le milieu français déclenchait à la 52e, mais le poteau droit repoussait sa tentative. Rabiot se heurtait une nouvelle fois à Donnarumma (58e), avant que Gusto commette l’irréparable en stoppant irrégulièrement le très remuant Cambiaghi dans la surface (58e). Heureusement, Sebastiano Esposito envoyait une mine non cadrée (60e).

La suite après cette publicité

Le match devenait totalement fou, Roberto Mancini sortait Cambiaghi mais son remplaçant Dimarco se montrait décisif avec un centre au cordeau pour Frattesi, qui devançait Jacquet pour fusiller Maignan (2-1, 63e). Et l’équipe de France, loin d’être souveraine sur le plan défensif, qui se mettait encore à la faute. Truffert prenait un trop grand risque sur une relance, Vergara surgissait, poussant Upamecano à la faute. Cette fois, c’est Pio Esposito qui se chargeait du penalty et il ne se loupait pas (3-1, 75e). Zidane changeait dès lors ses deux latéraux, avec les entrées de Diouf et Kumbedi, et lançait Kroupi et Mayulu aux places de Barcola et Doué. Puis Camavinga remplaçait Cherki mais cela ne changeait rien au scénario de la rencontre. Déjà frustré par l’Italie au Stade de France, Zinedine Zidane a vécu sa première défaite face à la Squadra Azzurra, qui passe même devant la France au classement du groupe 1.