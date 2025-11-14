Angleterre : l’épineux cas Bellingham et l’infernal problème du numéro 10

Sept matches, sept victoires et une qualification facilement acquise pour la Coupe du Monde 2026. Le parcours de l’Angleterre est immaculé et s’est poursuivi jeudi soir avec une nouvelle victoire sans bavures face à la Serbie (2-0), grâce à des buts de Saka et Eze. Mais cela n’empêche pas les débats houleux d’alimenter la presse britannique, avec un sujet principal : la place de Jude Bellingham dans l’équipe concoctée par Thomas Tuchel.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain du Real Madrid a fait son retour en sélection hier soir, 5 mois après sa dernière apparition, et est entré en jeu peu après l’heure de jeu. Une majorité d’applaudissements de la part de Wembley, mais quelques sifflets malgré tout, qui disent la perte d’influence de celui qui porte le numéro 10. Une chose est certaine, Thomas Tuchel a profité de son absence pour lancer d’autres joueurs et affiner son schéma tactique, désormais très clair avec un 4-2-3-1.

La suite après cette publicité

Là où son prédécesseur Gareth Southgate se prenait la tête pour aligner ses pépites Foden et Bellingham dans le même onze, Thomas Tuchel a écarté cette possibilité : « pour l’instant, si nous conservons la même structure, ils ne peuvent pas jouer. Pas pour l’équilibre que nous avons développé, pas pour la structure qui comprend également des ailiers spécialistes à leur poste. (…) Chacun doit prouver qu’il mérite sa place, et c’est la structure de l’équipe qui décide. Ils peuvent très bien jouer ensemble, mais il faudrait alors changer notre organisation, et ce n’est pas le moment. »

Morgan Rogers, le futur condamné ?

Tuchel veut de purs ailiers sur les côtés, et ne bricolera donc pas un système hybride pour installer Bellingham et Foden. Mais pour eux, le danger n’est pas seulement lié au schéma tactique. Morgan Rogers a enchaîné 3 titularisations consécutives et a séduit, notamment lors de la victoire 5-0 en Serbie en septembre. Eberechi Eze a lui aussi eu sa chance à ce poste stratégique, sous l’intouchable Harry Kane. Et il ne faut pas oublier Cole Palmer, rattrapé par sa fragilité physique mais au talent indéniable.

La suite après cette publicité

Le retour de Jude Bellingham, star en Angleterre, met la pression sur Thomas Tuchel, qui n’a pas hésité à titulariser de nouveau Morgan Rogers, auteur d’un match solide hier soir. La bonne entrée de Bellingham pourrait toutefois lui offrir une place dans le onze de départ pour le dernier match de cette campagne de qualification, en Albanie dimanche. Le prochain rassemblement, en mars prochain, permettra de voir si la hiérarchie du moment a bougé, aux yeux d’un Tuchel qui fait fi des statuts.