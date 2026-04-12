Ligue 1
OL : le caviar d’Endrick pour Yaremchuk contre Lorient
1 min.
@Maxppp
Ce dimanche, l’OL reçoit Lorient en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Une victoire est absolument nécessaire pour les Gones qui restent sur neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues. Après une première période soporifique, les entrées d’Endrick et Corentin Tolisso à la mi-temps ont tout changé.
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L1+ @ligue1plus – 22:00
Entrés à la pause, Endrick & Tolisso font déjà la différence ❗Voir sur X
Yaremchuk conclut une magnifique action des Gones 🇺🇦
#OLFCL
Yaremchuk conclut une magnifique action des Gones 🇺🇦
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Ainsi, c’est grâce au Brésilien que Lyon a pris les devants dans la rencontre. Trouvé sur la droite, celui qui avait été critiqué par son entraîneur cette semaine a servi Roman Yaremchuk d’un centre parfait. L’Ukrainien ne s’est pas fait prier pour ajuster Yvon Mvogo d’une tête bien placée.
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